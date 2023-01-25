وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية يصل اربيل

شفق نيوز/ وصل وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية توبياس ليندنر، اليوم الاربعاء، الى اربيل عاصمة اقليم كوردستان في زيارة رسمية يلتقي خلالها رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني.

وكان في استقبال الوزير الالماني في مطار اربيل الدولي مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الاقليم سفين دزيي، ومن المقرر ان يلتقي ليندنر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الليلة.

وفي اطار الزيارة سيلتقي الوفد الالماني يوم غد الخميس رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني.

وصرح دزيي، عقب استقباله للوزير الالماني في المطار للصحفيين بقوله انه يرحب بالوفد الالماني الذي يزور الاقليم بهدف اجراء المزيد من المحادثات بشأن الأوضاع في العراق وإقليم كوردستان، معلنا عن شكره لألمانيا لاعترافها بجريمة الابادة الجماعية التي تعرض لها الايزيديون.