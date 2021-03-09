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وزير الدولة الهنغاري يشكر اقليم كوردستان على إنجاح زيارة البابا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-09T11:41:42+0000
وزير الدولة الهنغاري يشكر اقليم كوردستان على إنجاح زيارة البابا

شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، وزير الدولة الهنغاري لمساعدة المسيحيين المضطهدين تريستان أزبيج.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لحكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه خلال الاجتماع، أشاد وزير الدولة الهنغاري بإقليم كوردستان نموذجاً مشرقاً للتعايش الديني والقومي السلمي في المنطقة، حيث احتضن مئات الآلاف من اللاجئين والنازحين ولا سيما المسيحيين، كما وجّه شكره لقوات البيشمركة على تضحياتها الجسيمة في الحرب ضد داعش من أجل حماية المسيحيين والمكونات الاخرى.

كذلك شكر وزير الدولة الهنغاري حكومة إقليم كوردستان على إنجاح زيارة بابا الفاتيكان، والترحيب الحار الذي لاقاه في إقليم كوردستان.

هذا وشكر رئيس الحكومة هنغاريا على مساعدتها ودعمها لإقليم كوردستان خلال الحرب ضد داعش، وأعرب عن رغبته في تعزيز العلاقات معها في شتى المجالات، وفقا للبيان.

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