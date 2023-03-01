وزير الدولة البريطاني: إقليم كوردستان شهد تقدماً وإعماراً لافتاً للنظر

شفق نيوز / أكد وزير الدولة البريطاني، طارق أحمد، يوم الأربعاء، إقليم كوردستان شهد تطوراً وتقدماً وإعماراً لافتاً للنظر منذ زيارته الأولى إلى الإقليم عام 2018.

جاء ذلك، خلال استقبال رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة في وزارة الخارجية البريطانية اللورد طارق أحمد، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وفي الاجتماع، الذي حضره السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون، أشار اللورد طارق أحمد، إلى أن "إقليم كوردستان شهد تطوراً وتقدماً وإعماراً لافتاً للنظر منذ زيارته الأولى إلى الإقليم عام 2018".

وقال أحمد، إن "لإقليم كوردستان مكانة مهمة وخاصة في المنطقة، وجدد التأكيد على رغبة بلاده في المضي بتعزيز العلاقات مع الإقليم".

من جانبه، ثمن مسرور بارزاني، جهود الحكومة البريطانية على دعمها المتواصل لإقليم كوردستان، فيما قدم نبذة عن الإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة في مجالات التنويع الاقتصادي والاهتمام بالقطاع الزراعي، وتصدير المنتجات المحلية إلى الأسواق الخارجية، والتحول الإلكتروني في الخدمات العامة والشؤون الحكومية.

وفي محور آخر، تناول الاجتماع أهمية حل القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، إذ اتفق الجانبان على أن حل تلك المشاكل، بموجب الدستور، يصب في مصلحة جميع المواطنين ومختلف مكونات العراق.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هناك بعض التقدم والتفاهم الجيد حول مشروع قانون الموازنة الاتحادية، خاصة وأن إقليم كوردستان يشارك للمرة الأولى في إعداد مسوّدة مشروع قانون الموازنة، وأعرب عن أمله بأن يقر مجلس النواب العراقي مشروع القانون في أقرب وقت، بما يضمن الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كوردستان في إطار الدستور.

كما تم التشديد على سيادة القانون وحماية الاستقرار ودعم استمرارية الحكومة الخدمية، وأهمية تنفيذ اتفاق سنجار وإخراج الميليشيات والقوى المسلحة غير القانونية وتطبيع الوضع في المنطقة وضمان عودة النازحين إلى مساكنهم.