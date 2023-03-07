وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى أربيل ويجتمع مع رئيس إقليم كوردستان

شفق نيوز/ وصل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بعد ظهر اليوم الثلاثاء إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان قادما من العاصمة العراقية بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن وزير الدفاع الأمريكي والوفد المرافق له دخل باجتماع مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني فور وصوله إلى أربيل.

وكان أوستن قد وصل إلى بغداد في وقت سابق من اليوم في زيارة غير معلنة تأتي خلال جولة شرق أوسطية، يتصدرها الملف الإيراني، والاوضاع الأمنية في المنطقة.

وذكرت وكالة "رويترز" أمس الاثنين، ان زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن الحالية الى الشرق الاوسط تستهدف طمأنة حلفاء رئيسيين لواشنطن إزاء الالتزام الامريكي بالمنطقة بالرغم من تركيزها مؤخرا على روسيا والصين.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، إن "زيارته لبغداد هدفها إعادة التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق".