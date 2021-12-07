سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وزير الدفاع الأمريكي: سنواصل مساندة البيشمركة والقوات العراقية في الاستشارات والاستخبارات

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-07T16:03:01+0000
وزير الدفاع الأمريكي: سنواصل مساندة البيشمركة والقوات العراقية في الاستشارات والاستخبارات

شفق نيوز/ تلقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الثلاثاء، رسالة من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، فيما أكد وزير الدفاع الأمريكي، في الرسالة، على أهمية المضي قُدماً في العلاقات المتينة بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة والتنسيق المشترك في التصدي لإرهابيي داعش.

وذكر بيان لرئاسة حكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه جاء في جانب من رسالة وزير الدفاع الأمريكي إلى رئيس حكومة إقليم كوردستان: "نشكر البيشمركة على دورها المهم في هزيمة داعش، ونحيي بإجلال وإكبار تضحيات البيشمركة في الحرب ضد داعش".

وأشار وزير الدفاع الأمريكي إلى أن "الولايات المتحدة ستواصل مساندة قوات البيشمركة وقوات الأمن العراقية في مكافحة إرهابيي داعش، ولا سيما في المجالات الاستشارية وتبادل المعلومات والاستخبارات".

وفي ختام رسالته إلى رئيس الحكومة، شدد وزير الدفاع الأمريكي على أن: "هناك علاقة خاصة تربط بين إقليم كوردستان وأمريكا، وهي علاقة قائمة على القيم والاحترام المتبادل. ويطيب لنا أن نرحب بالعمل المشترك بين الجانبين. شكراً على التزامكم بالشراكة المهمة التي تجمع بيننا" وفقا للبيان.

related

الخارجية الالمانية مهنئة مسرور بارزاني: سنبقى شريكا موثوقا به مع كوردستان

Date: 2019-07-11 20:40:43
الخارجية الالمانية مهنئة مسرور بارزاني: سنبقى شريكا موثوقا به مع كوردستان

وزير الخارجية الروسي لبارزاني: نريد أن يكون وضع العراق مستقراً

Date: 2020-02-15 14:55:47
وزير الخارجية الروسي لبارزاني: نريد أن يكون وضع العراق مستقراً

مسرور بارزاني: كوردستان أمام فرصة لتكون سلة غذائية للعراق والمنطقة

Date: 2019-10-15 16:06:25
مسرور بارزاني: كوردستان أمام فرصة لتكون سلة غذائية للعراق والمنطقة

مسرور بارزاني: تحدثت مع الكاظمي للتعاون في تحديد الضالعين في الهجوم الإرهابي

Date: 2021-02-15 21:39:48
مسرور بارزاني: تحدثت مع الكاظمي للتعاون في تحديد الضالعين في الهجوم الإرهابي

بارزاني يبلغ مبعوثا امريكيا "قلقه" ازاء استمرار التعريب بمناطق النزاع

Date: 2020-09-22 12:50:22
بارزاني يبلغ مبعوثا امريكيا "قلقه" ازاء استمرار التعريب بمناطق النزاع

"الإصلاح الحكومي" على طاولة اجتماع مسرور بارزاني ورئيس وزراء إقليم فلاندرز البلجيكي

Date: 2021-06-09 14:19:12
"الإصلاح الحكومي" على طاولة اجتماع مسرور بارزاني ورئيس وزراء إقليم فلاندرز البلجيكي

قادة اقليم كوردستان يهنئون الامير الجديد للإيزيديين ويتعهدون بالمساعدة والمساندة

Date: 2019-07-27 12:36:17
قادة اقليم كوردستان يهنئون الامير الجديد للإيزيديين ويتعهدون بالمساعدة والمساندة

الديمقراطي يشكل لجنة لتكوين حكومة مسرور بارزاني خلال شهر

Date: 2019-06-11 12:30:45
الديمقراطي يشكل لجنة لتكوين حكومة مسرور بارزاني خلال شهر