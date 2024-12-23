وزير الدفاع الهولندي يصل إلى أربيل

شفق نويز/ وصل وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانس، يوم الاثنين، إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز أن الوزير الهولندي سيبحث خلال زيارته عدة مسائل تتعلق بالاستقرار في المنطقة مع المسؤولين في إقليم كوردستان.

كما أضاف المراسل أن الوزير الهولندي سيلتقي برئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ضمن جدول أعمال زيارته.

وأمس الاحد، استقبل وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد العباسي، نظيره الهولندي روبن بريكلمانس والوفد المرافق له في بغداد.

وأشاد الوزير العراقي، خلال اللقاء، الذي حضره كبار ضباط وزارة الدفاع العراقية، بالجهود التي تقدمها مملكة هولندا لخلق علاقات مشتركة مع العراق والتنسيق المشترك خاصة في مجال التدريب وتطوير قدرات القوات المسلحة العراقية بكافة صنوفها، وقد بحث الجانبان خلال اللقاء، سبل تعزيز هذا العلاقات وتطويرها بما يخدم مصلحة البلدين .