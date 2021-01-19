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وزير الدفاع التركي يفصح لبارزاني عن الهدف من زيارته لبغداد واربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-19T10:52:15+0000
وزير الدفاع التركي يفصح لبارزاني عن الهدف من زيارته لبغداد واربيل

شفق نيوز/ التقى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني في صلاح الدين اليوم الثلاثاء وزير الدفاع التركي خلوصي آكار والوفد المرافق له المؤلف من يشار كولر رئيس اركان الجيش التركي، وهاكان كاراجاي القنصل العام التركي في اربيل وعدد من المستشارين في وزارة الدفاع التركية.

وذكر بيان صادر عن مقر الزعيم الكوردي ورد لوكالة شفق نيوز، ان وزير الدفاع طرح خلال اللقاء الهدف من زيارته لبغداد واربيل واكد على ضرورة أمن واستقرار المنطقة، وكذلك تطوير العلاقات بين تركيا واقليم كوردستان والعراق الذي اعتبرها "مهمة جدا" بالنسبة لبلاده.

وعد الوزير الامن والاستقرار سيسهم في تعزيز الاقتصاد، وتطوير المنطقة.

وبشأن العلاقات بين الاقليم وبغداد قال ان بلاده تأمل ان تُحل المشاكل عن طريق الحوار ضمن اطار الدستور.

من جانبه اشار الزعيم الكوردي مسعود بارزاني الى العلاقات التاريخية بين اقليم كوردستان وتركيا، واكد على أُسس الوئام التي نشأت بين الجانبين، وكذلك سلط الضوء على الوضع السياسي والتحديات والمستجدات في العراق والمنطقة.

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