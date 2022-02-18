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وزير الدفاع الايطالي لنيجيرفان بارزاني: تجربتنا مع البيشمركة ناجحة ونقدّر تضحياتها

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-18T16:57:30+0000
وزير الدفاع الايطالي لنيجيرفان بارزاني: تجربتنا مع البيشمركة ناجحة ونقدّر تضحياتها

شفق نيوز/ أكد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، يوم الجمعة، لرئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني أن تجربة بلاده مع البيشمركة كانت جيدة وناجحة.

وذكر بيان لرئاسة إقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الرئيس بارزاني اجتمع مع غويريني على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني، وخلال الاجتماع، عبر الرئيس بارزاني عن شكر وتقدير إقليم كوردستان للدعم والمساعدات العسكرية الإيطالية في فترة حرب داعش".

وبخصوص الأوضاع الأمنية في العراق، بيّن بارزاني أن "التعاون بين الجيش العراقي والبيشمركة وخاصة في مناطق الفراغ الأمني جيد وأن تهديدات داعش تجعل من الضروري أن يستمر التعاون بين أربيل وبغداد".

من جانبه أكد غويريني أن "إيطاليا ستواصل دعمها ومساعدتها لإقليم كوردستان، خاصة وأن بلده سيتولى قريباً قيادة مهام حلف ناتو في العراق، وقال "تجربتنا السابقة مع البيشمركة جيدة وناجحة ونحن مقدرون لدور البيشمركة وتضحياتهم".

ولفت البيان إلى أن "الأوضاع السياسية في العراق، وعلاقات إقليم كوردستان والعراق مع إيطاليا ومواجهة الإرهاب، شكلت محوراً آخر للاجتماع".

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