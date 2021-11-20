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وزير الدفاع الامريكي: دور مسعود بارزاني مؤثر ومكانته مهمة في العراق

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-20T12:18:14+0000
وزير الدفاع الامريكي: دور مسعود بارزاني مؤثر ومكانته مهمة في العراق

شفق نيوز/ وصف وزير الدفاع الامريكي لويد أوستن، اليوم السبت، دور  الزعيم الكوردي مسعود بارزاني بانه "مؤثر"، ومكانته مهمة في اقليم كوردستان والعراق.

وأفاد بيانان صدرا عن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ووردا الى وكالة شفق نيوز، بأن الاخير  اجتمع مع وزير الدفاع الأمريكي ومنسق البيت الابيض خلال تواجده في العامة البحرينية المنامة.

وأشار بيان إلى أن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اجتمع، اليوم، مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في العاصمة البحرينية المنامة، مبيناً  أن  وزير الدفاع الأمريكي أشار ببالغ الاحترام والتقدير إلى الدور المؤثر والمكانة المهمة للرئيس مسعود بارزاني في إقليم كوردستان والعراق.

وبحسب البيان، فقد أكد أوستن أن إقليم كوردستان حليف وشريك مهم للولايات المتحدة في المنطقة، موضحاً أنه جدد التزام أمريكا في مواصلة دعم إقليم كوردستان، ولا سيما قوات البيشمركة، في التصدي لداعش.

وشكر رئيس حكومة إقليم كوردستان أمريكا على دعمها المستمر، وشدد على أهمية حل المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، ولفت إلى ضرورة وجود تنسيق أمني في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم.

هذا وتناول الجانبان الحوار الاستراتيجي بين أمريكا والعراق وأهمية تنفيذ اتفاق سنجار.

وفي بيان لاحق، أشار إلى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اجتمع، اليوم، ايضاً مع منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك في العاصمة البحرينية المنامة.

وجرى في الاجتماع، بحث آخر المستجدات والتطورات في المنطقة والوضع العام في العراق ما بعد الانتخابات التشريعية، كما تمت مناقشة سبل توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان وأمريكا.

كذلك أكد الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.

 

 

 

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