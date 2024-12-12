وزير الدفاع الالماني يؤكد لنيجيرفان بارزاني مواصلة دعم بلاده لكوردستان والعراق كافة

شفق نيوز/ استقبل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم الخميس، وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس ووفداً مرافقاً له ضم عدداً من أعضاء البرلمان الاتحادي الألماني ومسؤولين عسكريين ودبلوماسيين.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم، أنه في اللقاء الذي حضره الشيخ جعفر الشيخ مصطفى نائب رئيس الاقليم ووزير شؤون البيشمركة ورئيس أركان البيشمركة والسفير الألماني في العراق وممثل حكومة إقليم كوردستان في ألمانيا جرى بحث آخر التطورات في سوريا وتأثيرها وتداعياتها على مهام ونشاط التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش، وعلى الوضع العام في العراق.

كما تم تبادل الآراء حول علاقات ألمانيا مع العراق وإقليم كوردستان في مختلف المجالات، وفقا للبيان.

وأعرب الرئيس نيجيرفان بارزاني عن شكر وامتنان إقليم كوردستان لدعم ألمانيا المستمر للعراق وإقليم كوردستان في المجالات كافة، مشيدا بالخصوص بدور ألمانيا في دعم العراق وإقليم كوردستان في الحرب ضد داعش، فضلا عن مساعدة القوات الألمانية في عملية إعادة توحيد البيشمركة، والمساعدات الألمانية للمكونات وبالأخص الإيزيديين.

من جانبه أكد وزير الدفاع الألماني التزام بلاده بمواصلة دعم وتوسيع التعاون المشترك مع العراق وإقليم كوردستان في المجالات كافة. كما أعرب عن ارتياحه ازاء مهام قواتها في إقليم كوردستان، وتأكيده على استمرارها.

كما كانت الانتخابات البرلمانية في كوردستان وجهود تشكيل الحكومة الجديدة بالإقليم، والعلاقات بين أربيل وبغداد، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك، محورا آخر من اللقاء.