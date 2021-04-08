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وزير الداخلية يفصح عن سبب فرض الحظر الجزئي في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-08T09:23:11+0000
وزير الداخلية يفصح عن سبب فرض الحظر الجزئي في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ عزا وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد يوم الخميس سبب فرض الحظر الجزئي في الإقليم إلى تصاعد معدل الإصابات بفيروس كورونا وعدم الإلتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية من قبل السكان.

وجاء حديث الوزير في تصريح أدلى به للصحفيين على هامش توقيع مذكرة تعاون مع كوريا الجنوبية لتقديم المساعدات للنازحين واللاجئين في الإقليم.

وقال أحمد انه من الدول التي تساهم سنويا بتقديم المساعدات للنازحين واللاجئين في اقليم كوردستان هي كوريا الجنوبية وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية حيث تقوم بتلبية الاحتياجات الضرورية الى المخيمات، مضيفا أنه خلال هذا العام تبرعت كوريا الجنوبية بأكثر من 300 الف دولار لمخيمات النزوح في الإقليم، ونحن نشكرها على ذلك، وهناك علاقات على أعلى المستويات تربط كوريا الجنوبية بإقليم كوردستان.

وفي جانب آخر أوضح الوزير سبب فرض الحظر الجزئي في مناطق ومدن الإقليم قائلا: للأسف المواطنون لا يقون أنفسهم وفق المطلوب لذا اضطررنا لتشديد الإجراءات، وخلال العام الماضي ومع فرض الحظر تمكن من أن أن نحقق نصرا على الفيروس وبمستوى جيد جدا ولكن وبسبب التراخي من قبل المواطنين في تطبيق التدابير الوقائية وعدم التزامهم بالإجراءات الصحية اصيب الآلاف بالوباء وتوفي آلاف الأشخاص بالوباء.

ووفقا لأحمد فإنه وبفعل تفشي السلالة الجديدة المتحورة للفيروس اضطرت بلدان العالم لمعاودة الإغلاق والعزل، مشددا على ضرورة الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية منها ارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات.

وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، يوم الأربعاء حظر تجوال جزئي لمدة أربعة أيام، لمواجهة الارتفاع الملحوظ في معدلات الاصابة بفيروس كورونا خلال الايام الاخيرة.

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