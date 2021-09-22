وزير الداخلية: مليون نازح عراقي و250 ألف لاجئ سوري يتواجدون بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ذكر وزير الداخلية في إقليم كوردستان ريبر أحمد يوم الأربعاء أن مليوناً و250 الف نازح ولاجئ يتواجدون في الإقليم، مجددا موقف حكومة الإقليم برفضها العودة الإجبارية للنازحين إلى ديارهم.

جاء ذلك في كلمة له خلال مراسم وضع الحجر الاساس لمركز تسجيل النازحين واللاجئين في الاقليم.

وقال الوزير خلال الكلمة إن أكثر من مليوني نازح ولاجئ قصدوا الإقليم في عامي 2014 و2015، مردفا بالقول إن بعد تحرير المناطق العراقية من قبضة داعش فهناك أكثر من مليون نازح ولاجئ ما زلوا في كوردستان.

وأضاف "للاسف أن الاوضاع في المناطق المحررة ماتزال دون المستوى المطلوب من ناحية الخدمات والأمن"، مردفا بالقول: إن حكومة الإقليم موقفها واضح إزاء هذه القضية وكما استقبلت ومنذ البداية النازحين فسنستمر في ايوائهم.

وقال ايضا "نأمل ان يعود الأمن والاستقرار في باقي محافظات العراق لكي يعود النازحون مرفوعي الرؤوس وبكرامة إلى ديارهم"، مؤكدا ان حكومة الاقليم تقدم التسهيلات كافة لعودتهم.

وأشار إلى ان حكومة الإقليم لن تغلق مخيمات النزوح حتى لو بقى نازح واحد فيها، قائلا: نحن نبذل الجهود مع الحكومة العراقية والمنظمات الدولية لإعادة الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات في مناطق النزوح بما يشجع على عودة النازحين.

وتابع الوزير بالقول إن 250 الف لاجئ سوري يتواجدون في الإقليم، ونتمنى ان تتحسن الأوضاع في بلدهم وتعود إلى طبيعتها لكي يتمكنوا من العودة إلى سوريا.