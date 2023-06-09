وزير الداخلية العراقي يتعهد بفتح دوائر جديدة للوزارة بحلبجة "في القريب العاجل"

شفق نيوز/ زار وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ، اليوم الجمعة، محافظة حلبجة والتقى رئيس حكومتها المحلية آزاد توفيق، كما زار عددا من المعالم الموجودة هناك، وذلك ضمن زيارته التي يجريها إلى اقليم كوردستان.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن الشمري أجتمع مع المسؤولين في حلبجة، فضلا عن مديري المرور، والإقامة، واستمع الى أهم احتياجاتهم ومطالبهم، بما يضمن نجاح العمل، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد أن القريب العاجل سيشهد افتتاح عدة دوائر للوزارة في حلبجة من بينها دائرة الأحوال المدنية، والجوازات، والإقامة.

وفي غضون ذلك زار الوزير اللواء الحادي والعشرين لقوات الحدود، وعقد اجتماعاً مع عدد من الضباط والمنتسبين، واستمع الى إيجاز مفصل عن أهم الواجبات والمهام التي يقوم بها.

وشدد الشمري على أهمية تكثيف الجهود، والمتابعة من أجل تأمين الحدود، ومنع عمليات التهريب، ومكافحة المخدرات.

ووصل الوزير أمس الخميس إلى محافظة السليمانية لتفقد مقار قوات الحدود في المحافظة وعقد اجتماعاً مع المسؤولين فيها.

وفور وصوله والوفد المرافق له محافظة السليمانية، عقد اجتماعاً بحضور رئيس حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني ومحافظ السليمانية هفال أبو بكر وعدد من المسؤولين.

وذكرت الوزارة في بيان أمس، أنه جرى خلال هذا الاجتماع بحث آلية ضبط الحدود الدولية وتعزيز الموانع، مشيراً الى أن اللقاء شدد على ضرورة تكثيف العمل المشترك بين بغداد وإقليم كوردستان العراق في جميع المجالات الأمنية.

هذا وتفقد الوزير لواء الحدود الثالث ولواء الحدود الحادي والعشرين، موجهاً بتعزيز هذين اللواءين بجميع احتياجاتهما من أجل تنفيذ المهام المناطة بهما.