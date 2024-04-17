وزير الداخلية الكوردستاني: لا توجد جماعات إرهابية في المناطق الحدودية للإقليم

شفق نيوز/ نفى وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر احمد، يوم الأربعاء، وجود جماعات إرهابية في المناطق الحدودية للإقليم كما يحلو لبعض الدول المجاورة اطلاق هذه التسمية عليها، في إشارة واضحة إلى الأحزاب الكوردية المعارضة للنظام في تركيا وإيران.

حديث الوزير جاء خلال استضافته في ندوة نقاشية على هامش ملتقى السليمانية بنسخته الثامنة.

وقال أحمد خلال الاستضافة، إنه "لا توجد جماعات إرهابية في المناطق الحدودية لإقليم كوردستان، فبعض الدول تستخدم مصطلح الإرهاب لجماعات معينة، والذي ينبع من آراء وسياسات تلك الدول"، مردفا بالقول: نحن في العراق وإقليم كوردستان لم نسمِ أيا من هذه المنظمات بالإرهابية".

وأضاف أنه "لا نرضى بوجود أي من هذه الجماعات المسلحة باسم الأحزاب والأطراف المسلحة على الأراضي العراقية وإقليم كوردستان"، مستدركا القول: لكن لكل طرف الحرية في تسمية هذه الجماعات".

وتابع الوزير بالقول: نحن في إقليم كوردستان والعراق نعطي هذه الجماعات اسماً رسمياً يختلف عن رأي الدول المجاورة.