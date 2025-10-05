وزير الداخلية الكوردستاني: الاقليم شهد موجة لعودة مواطنيه المهاجرين رغم الأزمة المالية

شفق نيوز- أربيل

أكد وزير داخلية إقليم كوردستان، ريبر أحمد، يوم الأحد، أن الإقليم شهد موجة عودة من مواطنيه المهجرين، رغم الأزمة المالية التي مر بها.

وقال أحمد، في كلمته، خلال الملتقى الأول لاتفاقية الهجرة في إقليم كوردستان، وتابعتها وكالة شفق نيوز، إنه "خلال السنوات الماضية، قامت الحكومات العراقية بعمليات تهجير قسري للمواطنين، وذلك بسبب محاولات شعب كوردستان النهوض بعد الانتفاضة، وبفعل ضغوط حكومة البعث والحصار الاقتصادي، جرت عمليات تهجير عدد كبير من أبناء شعبنا، خصوصاً في المناطق الحدودية".

وأضاف "كما تسببت الاشتباكات المتكررة وانعدام الاستقرار في إجبار العديد من أهالي تلك المناطق على الهجرة، وبعد كتابة الدستور العراقي وإقرار إرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة، توفرت أرضية مناسبة للاستقرار والتنمية داخل الإقليم"، مبينا "غير أنّه بعد قطع موازنة كوردستان، تأثرت الأوضاع مجدداً، لكن رغم ذلك شهدت تلك الفترة موجة من عودة المهاجرين الذين ساهموا في تطوير وبناء بلادهم".

وتابع "في الكابينة الحكومية التاسعة لإقليم كوردستان، عملنا بجدٍّ من أجل أن يكون المواطن محور جميع المشاريع والخطط، ورغم الأزمات التي مرّ بها الإقليم والعراق عموماً، بذلنا جهوداً حثيثة لتطوير البنى التحتية وتعزيز القطاع الخاص، إلى جانب ترسيخ العلاقة بين المواطن والوطن".

وأشار إلى أنه "خلال هذا الملتقى، ستحصلون على معلومات تفصيلية حول آلاف فرص العمل التي تم توفيرها للشباب، والتي أسهمت في تحويل إقليم كوردستان من منطقة مستهلكة إلى كيان يعتمد على قدراته الذاتية"، مضيفا "لقد تمكنت حكومة إقليم كوردستان من توفير فرص عمل واسعة للشباب، ما شجّع العديد من الشركات المحلية والأجنبية على بدء نشاطاتها داخل الإقليم والمشاركة في مسيرة التنمية".

وأكمل "في الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، أولينا ملف الهجرة والنازحين اهتماماً كبيراً، ورغم التحديات والمشاكل التي واجهناها، تمكن الإقليم من أن يصبح ملاذاً آمناً لملايين النازحين واللاجئين من مختلف مناطق العراق والمنطقة".

ولفت إلى أنه "عملنا على تعزيز التعاون والعلاقات الدولية في ما يخص الحد من هجرة المواطنين إلى الدول الغربية، وسعينا إلى توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير النظامية، وفي هذا الإطار، أنشأنا مركز استشارات الهجرة (MRC) الذي يقدم برامج توعية واستشارة للشباب حول سبل العمل والحياة داخل الإقليم".

واستطرد "أتقدم بالشكر إلى الدول الغربية التي استضافت مواطنينا خلال السنوات الماضية، وأدعو أبناءنا المغتربين هناك إلى احترام ثقافة وتقاليد المجتمعات التي يعيشون فيها، والالتزام بالقوانين السارية في تلك البلدان".

وطالب أحمد الدول بـ"مراعاة أوضاع إقليم كوردستان، وعدم إعادة المواطنين قسراً، بل العمل على أن تكون العودة طوعية وبالتنسيق مع الجهات المختصة، وبما ينسجم مع القوانين والمعايير الدولية للهجرة وحقوق الإنسان".

وبين "ينبغي للحكومة الاتحادية الالتزام الكامل بمواد الدستور ومبادئ الشراكة الحقيقية، إضافة إلى إرسال المستحقات المالية لإقليم كوردستان بشكل منتظم وعادل"، مؤكدا أن "حكومة إقليم كوردستان ماضية في تعزيز شراكتها مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بهدف بناء مستقبل تكون فيه الهجرة خياراً إرادياً وليس نتيجة الحاجة أو الاضطرار".