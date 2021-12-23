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وزير الخارجية الإيطالي يصل إلى إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-23T12:59:13+0000
وزير الخارجية الإيطالي يصل إلى إقليم كوردستان
وزير الخارجية الإيطالي يصل إلى إقليم كوردستان

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