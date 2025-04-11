وزير الخارجية الأمريكي: إقليم كوردستان يؤدي دوراً مهماً في صون أمن المنطقة

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، يوم الجمعة، أن إقليم كوردستان يؤدي دوراً مهماً في صون أمن المنطقة واستقرارها.

وعبّر روبيو، خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن بالغ تقدير الولايات المتحدة للدور الذي يضطلع به إقليم كوردستان بوصفه ملاذاً آمناً للمكونات القومية والدينية كافة، مشيداً في الوقت نفسه بـ"إسهامه الجوهري في صون استقرار المنطقة وأمنها".

ووفق البيان، بحث ماركو روبيو مع مسرور بارزاني، آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، مع التأكيد على أهمية ترسيخ العلاقات الثنائية، كما اتفقا على أهمية تعزيز وتوطيد أواصر الصداقة والتحالف القائم بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي جزء آخر من المكالمة الهاتفية، شدد وزير الخارجية الأمريكي على ضرورة وأهمية استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر خط أنابيب العراق – تركيا، كما اتفق الطرفان على أهمية إدامة التشاور والتنسيق بينهما، حفاظاً على المصالح المشتركة.