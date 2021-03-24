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وزير الخارجية القطري يصل اربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-24T13:06:29+0000
وزير الخارجية القطري يصل اربيل

شفق نيوز/ وصل وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يوم الأربعاء، إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان، قادماً من العاصمة العراقية بغداد.

وقال مصدر مطلع في الإقليم، لوكالة شفق نيوز، إن الوزير القطري وصل إلى أربيل وكان في استقباله نائب رئيس الاقليم شيخ جعفر مصطفى، ورئيس ديوان رئاسة الإقليم فوزي الحريري، ومسؤول العلاقات الخارجية في حكومة الاقليم سفين دزيي.

وأضاف أنه من المقرر ان يتلقي وزير الخارجية القطري مع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني.

وأشار إلى ان المعلومات تفيد بأن آل ثاني سيفتتح قنصلية لقطر في أربيل.

ووصل وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى العاصمة بغداد صباح اليوم، والتقى برئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الخارجية فؤاد حسين، لبحث الملفات المشتركة بين البلدين، إلى جانب تفعيل عمل اللجنة المشتركة بين العراق وقطر في اسرع وقت ممكن.

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