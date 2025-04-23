وزير الخارجية الفرنسي يصل أربيل

شفق نيوز/ وصل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، يوم الأربعاء، إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن، بارو، وصل إلى مطار أبيل، وكان في استقباله سفين دزيي، رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان.

وأضاف أنه، من المقرر أن يعقد الوزير الفرنسي، اجتماعات مع القادة في كوردستان.

ووصل وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إلى العاصمة بغداد صباح اليوم، وعقد مؤتمر صحفي مع نظيرفؤاد حسين، وعبر عن دعم بلاده للعراق بشأن ممارسة سيادته الكاملة على أراضيه، وأشار إلى أهمية استمرار الدعم اقتصادياً وتنميته خلال السنوات المقبلة.