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وزير الخارجية البريطاني يصل إلى أربيل ويجتمع مع نيجيرفان بارزاني (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-09T07:14:15+0000
وزير الخارجية البريطاني يصل إلى أربيل ويجتمع مع نيجيرفان بارزاني (صور)

شفق نيوز/ وصل وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب صباح اليوم الأربعاء إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان قادما من مدينة بغداد.

وكان في إستقبال راب في مطار أربيل الدولي رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني وعدد من المسؤولين الحكوميين.

وأجتمع راب مع الرئيس بارزاني بعد وصوله مباشرة إلى أربيل.

ووفقا للمعلومات المتوفرة لوكالة شفق نيوز، سيبحث الجانبان الأوضاع في كوردستان والعراق خصوصا والمنطقة عموما والحرب ضد تنظيم داعش وتعزيز العلاقات الثنائية إضافة إلى قضايا أخرى تهم الطرفان.

ووصل راب أمس الثلاثاء إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية التقى فيها نظيره العراقي فؤاد حسين، والرئاسات الثلاث.

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