وزير الجيوش الفرنسية يصل اربيل

شفق نيوز/ وصل وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان ليكورنو مساء يوم الاربعاء الى مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وبدأ فور وصوله اجتماعاً مع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني حيث من المقرر ان يعقدا مؤتمرا صحفيا حول المخرجات بعد انتهاء الاجتماع.

ومن المقرر ايضا ان يلتقي الوزير الفرنسي بالزعيم الكوردي مسعود بارزاني ايضا خلال هذه الزيارة.

وتأتي زيارة وزير الجيوش الفرنسية بعد زيارته العاصمة بغداد صباح اليوم الاربعاء والاجتماع مع رئيس وزراء الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني.