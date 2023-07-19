وزير الجيوش الفرنسية: تجمعنا علاقة صداقة روحية بإقليم كوردستان، وداعش لم ينتهِ

شفق نيوز/ وصف وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان ليكورنو، مساء اليوم الأربعاء، علاقة بلاده بإقليم كوردستان بأنها "صداقة روحية"، مؤكداً على أن خطر داعش ما زال قائماً.

وقال ليكورنو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، عُقد في اربيل وتابعته وكالة شفق نيوز "تجمعنا علاقة صداقة روحية باقليم كوردستان".

وعن تنظيم داعش، أكد الوزير الفرنسي "مخاطر داعش لم تنتهِ بعد ويجب الاستمرار في الجهود لمحاربة الارهاب"، مشددا على "زيادة مستوى التنسيق المشترك من الناحية الاستخباراتية والتدريبات ايضا لمواجهة الارهاب".

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، قد حذّر خلال المؤتمر الصحفي مع الوزير الفرنسي، من أن تنظيم داعش ما زال يشكل خطراً على أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على ضرورة استمرار وجود التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.

وكان وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان ليكورنو، قد وصل مساء يوم الاربعاء الى مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وعقد فور وصوله اجتماعاً مع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

ومن المقرر ايضا ان يلتقي الوزير الفرنسي بالزعيم الكوردي مسعود بارزاني ايضا خلال هذه الزيارة.

وتأتي زيارة وزير الجيوش الفرنسية بعد زيارته العاصمة بغداد صباح اليوم الاربعاء والاجتماع مع رئيس وزراء الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني.