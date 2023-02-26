وزير الثقافة الكوردستاني يأسف لعدم تطبيق "قانون اللغات" في العراق والإقليم ويعلن تحمله المسؤولية

شفق نيوز/ عبر وزير الثقافة والشباب بإقليم كوردستان محمد حمه سعيد، يوم الأحد، عن اسفه لعدم تطبيق قانون اللغات الرسمية الذي أقره البرلمان العراقي الاتحادي وبرلمان إقليم كوردستان في العام 2014.

حديث سعيد جاء خلال انعقاد مؤتمر اللغة الكوردية في اربيل، والذي كان حول موضوع اللغة الخاص بالاعلام والاعلانات التجارية في اقليم كوردستان.

وقال سعيد خلال المؤتمر الذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "قانون وزارة الثقافة والشباب الذي اصدره برلمان كوردستان أوكل مهمة اللغة الكوردية ولغات المكونات الأخرى والحفاظ عليها إلى الوزارة"، موضحاً ان "الوزارة تعتبر مسألة الحفاظ على اللغة من الواجبات الملقى على عاتقها وهي لم تقصر في هذا الجانب وقامت بما هو مطلوب منها قدر الامكان".

وأضاف ان "الدستور العراقي للعام 2005 اعترف باللغة الكوردية ولغات المكونات لغة رسمية وعلى ضوء هذا الدستور وفي العام 2014 أصدر مجلس النواب قانون اللغات الرسمية والذي يؤكد على تعددية اللغات في العراق وفي نهاية العام ذاته اقر برلمان كوردستان قانون اللغات الرسمية ايضا ونظّم كيفية التعامل باللغة على الصعد كافة ولكن للأسف القوانين والقرارات الخاصة باللغة لم تطبيق في إقليم كوردستان وباقي العراق على حد سواء وتم اهمالها".

وقال وزير الثقافة الكوردستاني "مما لا شك فيه ان عدم تطبيق قانون اللغات الرسمية في اقليم كوردستان خطأ نحن من يتحمله لذا يتعين على وزارة الثقافة وباقي المؤسسات والدوائر الحكومية العمل بجدية ضمن هذا المجال".