وزير الثروات الكوردستاني يتوعد بمعاقبة المتلاعبين بجودة البنزين 

شفق نيوز/ توعد وزير الثروات الطبيعية في اقليم كوردستان كمال محمد، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة أصحاب المحطات الذين يبيعون البنزين رديء الجودة للمواطنين.

جاء ذلك خلال ترؤس الوزير اجتماعاً ناقش خلاله ملف جودة البنزين في الاقليم، اضافة الى موضوع توزيع النفط الأبيض خلال فصل الشتاء.

وقال محمد خلال الاجتماع، وفق بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه "جرى التباحث حول عدة مقترحات لرفع جودة البنزين في الإقليم".

وعن توزيع النفط الابيض بين المواطنين، أشار الوزير إلى أن "الوزارة ستتخذ عدة إجراءات لتأمين حصة من النفط الابيض للمواطنين خلال فصل الشتاء".

وفي وقت سابق وصفت لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان كوردستان، الوقود المستخدم في الإقليم بأن جودته "رديئة جدا"، ويتم تصنيعه بطريقة خطيرة تتسبب بتفشي الأمراض السرطانية وأمراض أخرى لا تقل خطورة، في وقت تتخذ السلطات وبشكل شبه مستمر عقوبات بغلق محطات تعبئة الوقود لبيعها البنزين "رديء الجودة".