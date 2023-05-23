وزير الثروات الطبيعية يؤكد تصريح وزير النفط العراقي بشأن صادرات كوردستان

شفق نيوز/ أكد وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد صالح، يوم الثلاثاء، أنه لم يتبق سوى الرد التركي على وزارة النفط الاتحادية بالموافقة على استئناف صادرات النفط الخام لإقليم كوردستان.

وذكر بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن الوزير ثمّن عالياً بالعلاقات بين الاقليم وبغداد بشأن الملف النفطي، وذلك خلال لقائه توركيلد بيوغ مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى العراق ورئيس مكتب العلاقات التابع للاتحاد في أربيل.

وقال الوزير ايضا ان جميع الخلافات بين أربيل وبغداد سائرة نحو الحل، ولم يتبق سود رد الجانب التركي على وزارة النفط الاتحادية لاستئناف صادرات نفط إقليم كوردستان.

يأتي هذا تأكيدا لما صرّح به وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، في وقت سابق بأن بغداد "ما زالت تنتظر رداً نهائياً من تركيا قبل استئناف الصادرات النفطية من إقليم كوردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن عبد الغني قوله، إن "تركيا أبلغت حكومته بأن فريقاً فنياً يعمل على تقييم ما إذا كان خط الأنابيب قد تضرر نتيجة الزلزال المدمر الذي وقع في فبراير/شباط".