وزير الثروات الطبيعية في برلمان كوردستان للاستيضاح بشأن ارتفاع اسعار البنزين

شفق نيوز/ دعت لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان كوردستان، اليوم الثلاثاء، وزير الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان للحضور الى البرلمان للاستيضاح بشأن ارتفاع اسعار وقود البنزين في الاقليم.

وجاء في بيان لبرلمان كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "لجنة الطاقة والثروات الطبيعية البرلمانية وبهدف المناقشة حول عدد من المسائل عقدت اجتماعا باشراف رئيس اللجنة علي حمه صالح قررت فيه ان توجه الدعوة لاستضافة وزير الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم بهدف الاستيضاح منه بشأن ارتفاع اسعار البانزين ومواصفاته وكذلك اسعار زيت الغاز، وكيفية معالجة هذه المسائل".

واضاف البيان ان "الاجتماع تطرق الى زيادة اسعار الكهرباء وتأثيرها على المشاريع الصناعية، مبينا ان الحضور ناقشوا العديد من الاراء والملاحظات بهذا الصدد".

وعزا محافظ السليمانية هفال ابو بكر ارتفاع أسعار مادة البنزين في إقليم كوردستان إلى عدة أسباب من بينها ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي.

وقال أبو بكر في مؤتمر صحفي عقده، "لو نقارن بين سعر البنزين، وجودته في السليمانية فإنه يتفوق على باقي المدن".

وأشار إلى أنه بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، والنفط إضافة إلى فرض وزارة الثروات الطبيعية رسوما في المعابر الحدودية على استيراد مادة البنزين أدى إلى ارتفاعها.