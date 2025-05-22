وزير الثروات: اقليم كوردستان ينتج 650 مقمق من الغاز وهذا يغطي نصف حاجتنا

شفق نيوز/ ذكر وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد، يوم الخميس، أن معدل انتاج اقليم كوردستان من الغاز يبلغ 650 مقمق، وهذه النسبة تغطي نصف حاجة محطات الكهرباء من الوقود.

وقال محمد في تصريحات ادلى بها خلال استضافته في جلسة حوارية على هامش مؤتمر الطاقة في واشنطن، إن "موضوع الطاقة امر مهم للغاية لاي بلد او اقليم يسعى الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي".وأضاف اقليم كوردستان ابرم "عدة عقود مع عدة من الشركات الامريكية، وكانت نتائج ذلك انتاج 400 الف برميل من النفط يوميا وتصديره الى العالم عبر ميناء جيهان التركي".

وأردف الوزير "ابرمنا عدة عقود وتمكنا من انتاج 650 مليون متر معكب من الغاز، وهذا المعدل يغطي نصف حاجة الاقليم من انتاج الكهرباء، لاننا بحاجة الى 1000 مليون متر مكعب من الغاز".

كما أشار محمد الى ان "هذه العقود والاتفاقيات التي ابرمتها حكومة اقليم كوردستان هي ضمن اطار الدستور والقانون والصلاحيات الممنوحة لاقليم كوردستان ككيان دستوري، وهي تعود بالنفع على العراق بأسره".

وتابع القول إن "اقليم كوردستان ينتج 8 آلاف ميغاواط من الكهرباء حاليا"، منوها الى أن 64 بالمائة من كهرباء كوردستان من انتاج الشركات الاجنبية.