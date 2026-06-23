وزير التعليم في كوردستان يدعو لتحديث المناهج الجامعية وربطها بمتطلبات سوق العمل

شفق نيوز- أربيل

دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان، آرام محمد قادر، يوم الثلاثاء، الجامعات والمعاهد في الإقليم إلى الشروع بعملية مراجعة وتحديث شاملة للمناهج الدراسية، بما ينسجم مع التطورات الحديثة واحتياجات سوق العمل.

وأكد قادر خلال كلمة ألقاها في مراسيم تكريم نظمتها جامعة صلاح الدين في أربيل لعدد من الأكاديميين المتميزين في مجالي العلوم البحتة والإنسانية، وحضرتها وكالة شفق نيوز أن "وزارة التعليم العالي وحكومة الإقليم تدعمان بشكل كامل جهود تطوير المناهج الدراسية"، مشدداً على أهمية مواءمة البرامج التعليمية مع متطلبات السوق المحلية واحتياجاتها المتغيرة.

وقال إن "وزارة التعليم العالي والحكومة ستقدمان جميع التسهيلات والإمكانات اللازمة لإجراء هذه التغييرات، بما يضمن توفير بيئة تعليمية ملائمة تمنح خريجي جامعات ومعاهد الإقليم فرصاً حقيقية للمنافسة والحصول على فرص عمل".

من جانبه، استعرض رئيس جامعة صلاح الدين الأستاذ الدكتور كامران يونس واقع الجامعة، التي تُعد من أعرق الجامعات في العراق وإقليم كردستان، مبيناً أنها تضم حالياً 17 كلية و88 قسماً علمياً.

وأوضح يونس أن عدد أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة يبلغ 2639 أستاذاً، فيما يتجاوز عدد الطلبة 23 ألفاً و670 طالباً وطالبة، بينهم 3884 طالباً في الدراسات العليا ضمن برامج الماجستير والدكتوراه.

وشهدت المراسيم تكريم 1483 أستاذاً في التخصصات العلمية و684 أستاذاً في العلوم الإنسانية، تقديراً لإسهاماتهم الأكاديمية والبحثية ودورهم في تطوير المسيرة التعليمية.