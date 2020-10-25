وزير التعليم في اقليم كوردستان يلمّح لنظام التعليم للسنة الدراسية الحالية

شفق نيوز/ أعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي في اقليم كوردستان آرام محمد قادر يوم الاحد نظام التعليم المدمج لطلبة الجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2020 – 2021 أفضل خيار قد تلجأ إليه الوزارة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال قادر في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان "الحياة تعرضت الى نوع من الشلل ولم نشهد مسبقا مثل هكذا امر، ولم تكن لدينا تجربة سابقة مع هذا الوباء، ونمر بوضع صعب اضطرنا خلال الفصل الاخير من العام الدراسي الماضي اللجوء الى الدراسة الالكترونية".

وبين ان "اللجوء الى نظام التعليم الالكتروني خيار كنا مجبرين عليه ونأمل الا نعود اليه في العام الدراسي الحالي من اجل أن نمضي في العملية التعليمية داخل الصفوف الجامعية كما في الاعوام السابقة ".

واستطرد الوزير قائلا "نحن في اللجنة الحكومية العليا لمكافحة فيروس كورونا ندرس حاليا الموقف الوبائي في اقليم كوردستان ونجري تقييما له"، مضيفا ان "العلم والتعليم ومواصلة الحياة هي من اولوليات البشرية جمعاء ولا اخفي عليكم ان التعليم عن بُعد خيار صعب جدا على الوزارة".

وتابع قادر بالقول انه "لدينا خياران لا ثالث لهما اما الدراسة في الصفوف والقاعات او عن طريق النظام الالكتروني لاننا نمر بوضع استثنائي"، مشددا على انه "في كل الاحوال لن ندع العام الدراسي الحالي ان يذهب سُدى، وافضل طريقة قد نلجأ اليها نظام التعليم المدمج".

هذا ومن المقرر ان تجتمع اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في اقليم كوردستان بداية شهر تشرين الثاني للبت في مسألة مواصلة التعليم للمراحل الدراسية كافة.