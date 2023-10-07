وزير التعليم بإقليم كوردستان: إستراتيجيتنا هي دعم الجامعات المتميزة نوعياً

شفق نيوز/ أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان، آرام محمد، يوم السبت، أن إستراتيجية حكومة الإقليم للكابينة الحالية هي دعم الجامعات المتميزة وتحسين نوعية الخدمات الجامعية.

وقال الوزير في كلمة له خلال مراسم تخرج الدفعة الأولى لجامعة قيوان الدولية والتي حضرها عدد من المسؤولين الحكوميين والحزبيين، ومراسل وكالة شفق نيوز، إن "من أولويات إستراتيجية الكابينة الحالية لحكومة إقليم كوردستان هو دعم الجامعات على أساس التنافس النوعي، لهذا سنكون داعمين لأي جامعة تتقدم نوعياً".

وأضاف "الجميع هنا من حقه التفكير في فرص التعيين الحكومي لكن نحن نقول أننا سنستثمر كل هذه الطاقات عند تحسن الوضع العام للبلاد ويجب كذلك الاعتماد على القطاع الخاص كما هو معمول به في بلدان العالم كافة".

وأكد محمد أنه "يجب على جميع الجامعات إتباع الطرق المهنية والأكاديمية الحديثة لمواكبة التطور الذي وصل إليه العالم خلال السنوات الأخيرة كوننا لا نستطيع أن نعتمد في بناء البلد على الطرق التقليدية والقديمة".

وأوضح أن "جميع المجتمعات هي نتاج للجامعات فأي مجتمع يكون متطور فهذا يعني أن جامعات ذلك المجتمع متطورة، والعكس صحيح، لهذا نتمنى أن نستطع وخلال كل هذه الأزمات والتحديات أن نحقق أهدافنا ببناء مجتمع متطور".

وعلى هامش مراسم التخرج، قال مسؤول إعلام جامعة قيوان، الوند محوي، لوكالة شفق نيوز، إن "الدفعة الأولى المتخرجة من جامعة قيوان تضم 74 خريجاً من أربعة أقسام في الجامعة".

وبين أن "خريجيّ الدورة للعام الدراسي 2022-2023 حصلوا على شهادتين جامعيتين الأولى من جامعة قيوان الدولية، والثانية من الجامعة الماليزية"، مشيراً إلى أن "قرابة 70% من خريجيّ هذه الدورة تم تأمين فرص عمل لهم عن طريق الجامعة".