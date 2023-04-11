وزير التعليم الكوردستاني يقدم مقترحاً لزيادة المنحة المالية للطالب الواحد لـ100 ألف فأكثر

شفق نيوز/ صرّح وزير التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان آرام محمد قادر، يوم الثلاثاء، بأنه قدّم طلباً رسمياً إلى حكومة الإقليم يقضي بزيادة المنح المالية للطلبة الجامعيين في كوردستان.

وقال قادر في كلمة له خلال مشاركته في المهرجان الديني الأول في جامعة السليمانية، إنه طلب وبموجب القانون زيادة المنح المالية للطلبة.

وأضاف أنه اقترح زيادة المنحة المالية للطالب الواحد في المدن إلى 100 الف دينار، والطالب الذي من خارج المدن إلى 150 ألفاً.

وطمأن الوزير بأنه تمت تسوية إحتمالية حجب المنح المالية في مجلس الوزراء، وأن توزيعها على الطلبة سيستمر.

يذكر أن الطلبة في جامعات ومعاهد إقليم كوردستان نظموا ولمرات عدة تظاهرات واسعة احتجاجاً على تأخر دفع مستحقاتهم المالية.

وتبلغ المنحة المالية الشهرية 60 ألف دينار عراقي للطلاب داخل المدن و 100 ألف دينار للقادمين من الأقضية والنواحي.

وكان مجلس وزراء اقليم كوردستان قد أعلن العام الماضي الموافقة على إعادة صرف المنح المالية لطلاب الجامعات والمعاهد بعد انقطاعها لسنوات.