وزير التعليم الكوردستاني: سنوفر أعلى نسبة من فرص التعليم خلال العام الدراسي الجديد

شفق نيوز/ تعهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في اقليم كوردستان آرام محمد قادر، يوم الثلاثاء، بأن الوزارة ستوفر أعلى نسبة من فرص التعليم لخريجي الصفوف المنتهية لمرحلة الـ12 الثانوي (السادس الإعدادي) للعام الدراسي 2023 - 2024.

جاء ذلك في كملة القاها خلال افتتاح مركز "هواوي" الأكاديمي في جامعة صلاح الدين في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال قادر في كملته، إن وزارة التعليم العالي ستعمل لهذا العام الدراسي وبالنظر إلى جودة التعليم وفي إطار تنفيذ خطة رصينة، على قبول الطلبة والطالبات من خريجي مرحلة الثانوية في الجامعات والمعاهد.

وأضاف أنه "بنفس روح السنوات السابقة وبالنظر إلى جودة التعليم سنوفر أكثر الفرص التعليمية لخريجي المرحلة الثانوية العامة في الجامعات والمعاهد الحكومية في إقليم كوردستان، وفي هذا السياق ستدعم الوزارة الجامعات".