وزير التعليم الكوردستاني: بغداد لا يمكنها عدم الاعتراف بجامعات الإقليم

شفق نيوز - أربيل

شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في اقليم كوردستان آرام محمد قادر، يوم الثلاثاء، على أن الحكومة الاتحادية لا يمكنها عدم الاعتراف بجامعات الاقليم، وإن قامت بذلك فإنها ستتعامل بخلاف الدستور الدائم للعراق.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إنه لا يمكن لأي حكومة اتحادية عدم الاعتراف بجامعات اقليم كوردستان، نعم يمكنها عدم التعامل مع تلك الجامعات فقط، مردفا بالقول، إن مسألة الاعتراف بجامعات الإقليم هي مسألة دستورية.

وأضاف "لدينا علاقات جيدة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاتحادية، ونأمل أن يتم حل الخلافات وفقا للقانون والدستور"، مؤكدا أن "وزارة التعليم الكوردستانية مستعدة لتشكيل لجان او اجراء مباحثات مشتركة مع التعليم العراقية بما يتعلق بالاعتراف في جامعات الاقليم".

وكانت وزارة التعليم الكوردستانية، قد أعلنت يوم 14 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، دخول الاتفاق المبرم بينها وبين وزارة التعليم العراقية بشأن قبول الطلبة بين الجامعات الاتحادية وجامعات الإقليم حيز التنفيذ.

وقال المدير العام للتعليم والتقويم في الوزارة خطاب أحمد، خلال مؤتمر صحفي عقده، إنه "خلال هذا العام توصلنا الى اتفاق جديد مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاتحادية على تبادل 500 مقعد دراسي بين جامعات الاقليم والجامعات العراقية الاخرى".

وأضاف أن "100 مقعد مخصص للدراسات العليا من الماجستير والدكتوراه وقد تم قبولهم، و 400 مقعد لشهادة البكالوريوس والدبلوم التقني".

ووقعت وزارتا التعليم العالي في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، في مطلع شهر أيار/مايو من العام 2025 اتفاقاً مشتركاً لتنظيم آليات تبادل قبول الطلبة بين جامعات المركز والإقليم

ويتضمن الاتفاق تخصيص مقاعد دراسية ضمن برامج الدراسات الأولية والعليا للطرفين، تشمل التخصصات الطبية والهندسية والإنسانية والتقنية على وفق الضوابط المعتمدة لدى الجانبين وإجراءات التقديم والتنافس الرسمية بدءاً من العام الدراسي 2026/2025.