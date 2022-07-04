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وزير التعليم العالي: اغتيال الأستاذين الجامعيين قضية كل كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-04T19:57:54+0000
وزير التعليم العالي: اغتيال الأستاذين الجامعيين قضية كل كوردستان

شفق نيوز/ أكد وزير التعليم العالي في حكومة اقليم كوردستان آرام محمد اليوم الإثنين، ان اغتيال الاستاذين الجامعيين في اربيل هي قضية وزارتنا و جميع المواطنين في كوردستان. 

وجاءت تصريحات وزير التعليم العالي خلال ترؤسه اجتماعا طارئا لمجلس جامعة صلاح الدين في اربيل حول اغتيال الأستاذين الجامعيين وتابعته وكالة شفق نيوز.

وأكد محمد  للكادر التدريسي والمواطنين ان "القانون سيكون فوق الجميع لتحقيق العدالة".

وقال وزير التعليم العالي؛ ان وزارته "شكلت لجنة للوقوف على مختلف أبعاد هذه الحادثة الأليمة و سبل عدم تكرارها مستقبلا".

واغتيل استاذان جامعيان في اربيل قبل ايام من قبل أحد الطلاب والذي أعلنت شرطة اربيل فيما بعد القاء القبض على المتهم الذي اعترف بارتكابه الجريمة بحسب بيان الشرطة.

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