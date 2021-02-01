وزير التربية يعلن تقديم عدة مقترحات بشأن عودة دوام المدارس في الإقليم

شفق نيوز/ اعلن وزير التربية في حكومة الاقليم آلان حمه سعيد، يوم الاثنين، عن تقديم مقترحات جديدة بشأن بداية العام الدراسي الجديد للجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا استعداد وزارته لأي قرار تتخذه اللجنة.

وقال حمه سعيد في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز؛ "قدمنا مقترحاتنا للبدء بالعام الدراسي الجديد سواء في يوم السادس من الشهر الجاري او اي يوم اخر تختاره اللجنة العليا لمواجهة كورونا".

واضاف "يجب ان نستمع الى تقرير وزارة الصحة وموقفها والآلية التي ستضعها الوزارة وعلى ضوء ذلك ستقرر اللجنة العليا استئناف العام الدراسي".

وزاد حمه سعيد "يجب ان لا نقول ان فيروس كورونا انتهى، او ان السلالة الجديدة غير فعالة، ويجب ان لا نستعجل في اتخاذ القرارات".

وأضاف وزير التربية؛ أن "لدينا لجنة من مديري عامين من تربية السليمانية وفي وزارة التربية وهذه اللجنة تجتمع باستمرار واعدت خطة ومن خلال هذه الخطة، وبعد القرار الذي ستتخذه اللجنة العليا لمواجهة كورونا، سنعلن كيفية ومتى تفتح المدارس".

وفيما أشار إلى تقديم عدة مقترحات بشأن عودة الدوام في المدارس، بين أن الدوام لن يكون مثل السابق، ولن يكون دوام جميع الطلبة في وقت واحد.

ولفت إلى أنه لغاية الآن ليست هناك اية مخاوف على العام الدراسي، وإذا نفذنا الخطة التي اعددناها ووضعناها سنتمكن من إكمال العام الدراسي دون أن نلغي جزءاً من المنهج او التاثير على نوعية الدراسة خلال العام الحالي.