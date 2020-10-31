وزير التربية الكوردستاني يكشف إصابة عدد "كبير" بكورونا بين صفوف الطلبة

شفق نيوز/ صرح وزير التربية في حكومة اقليم كوردستان آلان حمه سعيد يوم السبت بإصابة عدد كبير بين صفوف الطلبة بفيروس كورونا لمباشرتهم الدراسة في المراكز التعليمية.

وقال حمه سعيد في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم انه "غدا سينعقد اجتماع للجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، وستتخذ قرارا بشأن العملية التعليمية في الاقليم".

ونوه الى ان "وزارة الصحة تتابع اوضاع لطلبة والتلاميذ والتدريسيين ولديها احصائيات كاملة عن اعداد الاصابات بالفيروس في صفوفهم".

واردف بالقول ان "هناك إصابات بالوباء مسجلة داخل المراكز التعليمية رغم اننا لم نعيد افتتاحها كافة"، مشيرا الى ان "عددا كبيرا من الطلبة اصيبوا بالفيروس".

واكد ان "صحة وسلامة الطلبة محل اهتمام بالنسبة لنا لذلك وجهنا بإعادة فتح الصفوف امام المرحلة الـ12 اعدادي، والمرحلتين الاول والثاني الابتدائي لان نظام التعليم الالكتروني لم يكن ملائما بالنسبة لهم".

وسئل الوزير اذا ماكان سيعيدون غلق المدارس كافة فأجاب بالقول ان "هناك مصابين ومتعافين ايضا من الوباء لكن الأي الاول والاخير هو للجانب الطبي وانا لا استطيع ان ادلي برأيي بدلا من وزارة الصحة التي ستحسم الامر غدا في الاجتماع".

واعلن حمه سعيد يوم الثلاثاء ان الوزارة لن تتوانى عن اغلاق ابواب المدارس اذا استوجب الامر ذلك حفاظا على ارواح الطلبة والكوادر التدريسية من الإصابة بفيروس كورونا.

يشار إلى أن دوام الفصل الأول من العام الدراسي الجديد يقتصر على المرحلة الثانية عشرة الثانوية والمرحلتين الأولى والثانية من الدراسة الابتدائية، بينما سيكون دوام المراحل الأخرى من الابتدائية والثانوية بنظام التعليم عن بُعد (أون لاين) للحد من تفشي الجائحة.

هذا ومن المقرر ان تجتمع اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في اقليم كوردستان بداية شهر تشرين الثاني للبت في مسألة مواصلة التعليم للمراحل الدراسية كافة.