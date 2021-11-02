وزير التربية الكوردستاني يدعو لقبول قرابة 300 طالب حققوا معدل 99% في الكليات الطبية

شفق نيوز/ دعا وزير التربية في إقليم كوردستان آلان حمه سعيد يوم الثلاثاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى قبول نحو 300 طالب من خريجي مرحلة الاعدادية الفرع العلمي في الكليات الأهلية.

وقال حمه سعيد في تصريح أدلى به للصحفيين، إن من بين 160 الفا و500 طالبة وطالب من الصفوف المنتهية لمرحلة الاعدادية خضع 126 الفا فقط للإمتحانات، ومن هذا العدد نجح 50 بالمئة فقط، مردفا بالقول إن نسبة النجاح هذه تُعد الأقل منذ تأسيس أول حكومة للإقليم.

وزاد بالقول انه من هذه النسبة حقق 275 طالبا معدل 99 بالمئة، داعيا إلى قبول هؤلاء في الكليات الطبية.

وأضاف الوزير أن المشكلة ليست بالمعدل في احدى السنين الدراسية تم تحقيق معدل 100 بالمئة بكل سهولة لذا فان نسبة النجاح هذا العام لم ترتفع.

وأوضح أن سبب زيادة نسبة اعداد الممتحنين يعود الى اهتمام الأسر بالعلم والتعليم وان الطلبة يؤدون امتحان السادس الاعدادي أكثر من ذي قبل.

وعن مشكلة تراجع نسبة القبول في المعاهد والجامعات في الإقليم قال حمه سعيد: لدينا تنسيق مع وزارة التعليم العالي وقررت الحكومة التعامل بعدالة في مسألة القبول، وأن يُعاد النظر في هذا الأمر.

وتابع قائلا ان وزير التعليم العالي مهتم باعادة النظر في القبولات، وان تكون على الأقل على غرار السنوات التعليمية السابقة، مردفا بالقول "لدي معلومات بأن الأمور تسير في مصلحة الطلبة".

وكان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان آرام قادر قد تعهد، يوم الأحد، بتقديم معالجات لمشاكل الطلبة من خريجي الدراسة الإعدادية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان، جوتيار عادل امس السبت، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تأخذ مطالب خريجي المرحلة 12 (السادس الإعدادي) بشأن قبولهم في الكليات، على محمل الجد.

وكان عدد من خريجي المرحلة 12 نظموا وقفات احتجاجية خلال الأيام الماضية للمطالبة بزيادة المقاعد الدراسية في الكليات والمعاهد.