سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

وزير التربية الكوردستاني يحدد 4 خيارات أمام اللجنة العليا بشأن دوام المدارس

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-29T08:27:04+0000
وزير التربية الكوردستاني يحدد 4 خيارات أمام اللجنة العليا بشأن دوام المدارس

شفق نيوز/ صرّح وزير التربية في اقليم كوردستان آلان حمه سعيد يوم الثلاثاء بأن هناك اربعة خيارات بشأن دوام المدارس في الاقليم الا انه في الوقت ذاته قال ان القرار النهائي بما يتعلق بهذا الأمر ستتخذه اللجنة الحكومية العليا لمكافحة فيروس كورونا في اجتماع ستعقده لاحقا.

وقال حمه سعيد وهو عضو في اللجنة الحكومية العليا في تصريح ادله به للصحفيين من محافظة حلبجة من بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، إن اللجنة العليا ستعقد اجتماعا، لبحث توصية وزارة الصحة في الاقليم واذا كان التقييم ان يُعاد الدوام بشكل جزئي او بالتناوب او فتح الصفوف لبعض المراحل سيصار الى ذلك واذا رأت بان من الافضل ان يبقى الوضع على ماهو عليه فسيبقى كذلك، مشيرا الى ان القول الفصل حول هذا الامر سيكون لتقييم اللجنة اولا واخرا.

واضاف "نحن في حالة ترقب للسلالة الجديدة من فيروس كورونا الذي تفشت مؤخرا وما مدى تأثيرها على الدوام"، مشيرا الى ان معدل الاصابات في الاقليم سائر نحو التراجع وكذلك تم البدء بحملات تطعيم اللقاح من الوباء في بعض البلدان ولكن هذا لا يعني ان نجازف بحياة التدريسيين والطلبة ولا نريد اعادة فتح الصفوف من دون تقييم دقيق وتحدث حالة غير مرغوب بها ونجبر على اعادة الاغلاق.

related

اقليم كوردستان يسجل مزيدا من التراجع بإصابات كورونا بـ167 حالة جديدة

Date: 2020-12-13 12:16:59
اقليم كوردستان يسجل مزيدا من التراجع بإصابات كورونا بـ167 حالة جديدة

إستمرار إنخفاض الإصابات بكورونا في إقليم كوردستان و304 حالات جديدة بيوم

Date: 2020-11-29 10:35:07
إستمرار إنخفاض الإصابات بكورونا في إقليم كوردستان و304 حالات جديدة بيوم

كورونا .. 30 حالة وفاة و793 اصابة جديدة في اقليم كوردستان

Date: 2020-10-06 11:20:57
كورونا .. 30 حالة وفاة و793 اصابة جديدة في اقليم كوردستان

اقليم كوردستان يعلن 25 حالة وفاة و 597 اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-09-04 12:56:56
اقليم كوردستان يعلن 25 حالة وفاة و 597 اصابة جديدة بكورونا

كورونا .. أكثر من 1200 إصابة جديدة في إقليم كوردستان

Date: 2020-11-03 12:03:27
كورونا .. أكثر من 1200 إصابة جديدة في إقليم كوردستان

اقليم كوردستان يسجل انخفاضا باصابات كورونا بـ287 حالة جديدة

Date: 2020-12-09 10:58:40
اقليم كوردستان يسجل انخفاضا باصابات كورونا بـ287 حالة جديدة

حكومة اقليم كوردستان تشرع غدا بصرف الرواتب

Date: 2020-12-02 07:36:05
حكومة اقليم كوردستان تشرع غدا بصرف الرواتب

اقليم كوردستان يسجل 28 حالة وفاة وأكثر من 1000 إصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-11-01 11:51:24
اقليم كوردستان يسجل 28 حالة وفاة وأكثر من 1000 إصابة جديدة بكورونا