وزير التربية الكوردستاني: اتخذنا خطوات عملية لتثبيت المحاضرين وسلمنا السوداني قوائم الأسماء

شفق نيوز/ أكد وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان، آلان حمه سعيد، مساء اليوم الأحد، عن اتخاذ خطوات عملية لتثبيت المحاضرين المجانيين في الملاك الدائم، مشيراً إلى أنه سلّم قوائم بجميع ملاكات الوزارة إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني لصرف الرواتب المتأخرة.

وقال حمه سعيد خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن الاستعدادات الخاصة بامتحانات المرحلة الثانية عشر "تمت بصورة جيدة وهنالك تنسيق جيد مع وزارات الداخلية والكهرباء والمواصلات حول توفير مستلزمات الامتحانات بصورة جيدة".

وعن نتائج امتحانات المرحلة التاسعة، أوضح أن "نتائج العام الماضي كانت أفضل لكن هذا العام كانت أربيل جيدة ونتائج السليمانية كانت مقبولة مقارنة بالظروف التي مرت بها العملية التعليمية".

وعن تثبيت المحاضرين المجانيين، بين وزير التربية أن "الوزارة عملت بصورة جيدة لتثبيتهم وستكون هناك خطوات عملية جيدة بعد عيد الأضحى مع بغداد خصوصاً فيما يخص فقرات المناقلة لكي ندرجهم فيها"، مؤكداً أن حكومة الإقليم "لم تتوانى عن المطالبة بحقوق المحاضرين وستكون لنا محاولات عملية".

وبشأن الأنباء التي ترد من بعض الأطراف بخصوص عدم إرسال قوائم المعلمين والمدرسين لحكومة بغداد، قال "أنا شخصياً قمت بتسليم جميع القوائم لمكتب السوداني وكذلك تم تسليمها لوزارة المالية والبالغة 37 ألفاً و733 اسماً"، مضيفاً "بعد العيد ستتم مفاتحة بغداد من قبل مجلس وزراء الإقليم بهذا الخصوص".