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وزير التربية الاتحادي في اربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-02T04:54:53+0000
وزير التربية الاتحادي في اربيل

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، وصول وزير التربية في الحكومة الاتحادية على رأس وفد الى اربيل عاصمة الاقليم.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان علي حميد الدليمي وزير التربية الاتحادي وصل الى اربيل، مساء الاربعاء، عن طريق مطارها الدولي وكان في استقباله آلان حمه سعيد وزير التربية في اقليم كوردستان.

وأضاف البيان انه بحضور وكيل الوزارة والمستشارين والمديرين العامين للبرامج والمطبوعات والتخطيط في وزارة التربية تم استقبال وزير التربية الاتحادي والوفد المرافق له.

ولم يشر البيان لطبيعة الزيارة ولا المواضيع التي يبحثها الوزير الاتحادي في اربيل.

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