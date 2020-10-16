وزير التخطيط يزور كرميان لبحث مشاريع متوقفة منذ 6 سنوات

شفق نيوز/ اعلن المشرف على ادارة وحدة كرميان وكالة جلال نوري يوم الجمعة عن زيارة قريبة لوزير التخطيط في حكومة كوردستان دارا رشيد الى المحافظة لبحث للمشاريع المتوقفة منذ عام 2014 وحتى الان.

وقال نوري لوكالة شفق نيوز ان وزير التخطيط في حكومة الاقليم سيزور كرميان الاحد القادم لبحث سبل استكمال ومعالجة عشرات المشاريع المتقفة منذ ست سنوات بسبب الازمة المالية التي تعانيها حكومة كوردستان.

واضاف نوري ان جميع المشاريع ستطرح أمام وزير التخطيط لايجاد سبل استكمالها وبحث مشاريع جديدة في وحدة كرميان، مبينا ان تفاصيل المشاريع والخطط ستعلن خلال زيارة الوزير.

وتعاني محافظات اقليم كوردستان من ازمة مالية خانقة منذ عام 2014 وحتى الان بسبب خلافات مالية ونفطية مع الحكومة الاتحادية.



