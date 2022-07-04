وزير التخطيط بحكومة كوردستان: مستعدون لإجراء التعداد السكاني وتأجيله كان لأسباب سياسية

شفق نيوز/ أكد وزير التخطيط في حكومة اقليم كوردستان، دارا رشيد، يوم الاثنين، أن الإقليم جاهز لإجراء التعداد السكاني من النواحي كافة، فيما اشار الى ان تأجيل إجراء التعداد لعدة مرات أسبابه "سياسية" وليست فنية او اقتصادية.

وقال رشيد خلال مؤتمر صحفي عقده في اربيل وحضرته وكالة شفق نيوز "سبق وأن صادق مجلس النواب العراقي على اجراء التعداد السكاني، كما ان الحكومة الاتحادية حددت لعدة مرات مواعيداً لإجراء التعداد لكنها لم تجريه".

وبين انه "تم تحديد موعد إجراء التعداد السكاني في العام 2018، ثم تم تأجيله إلى العام 2021 ولم يجرِ، والآن قرر مجلس الوزراء الاتحادي اجراء التعداد السكاني في نهاية عام 2023 بالتعاون مع الأجهزة المختصة في اقليم كوردستان".

واشار رشيد الى ان عدم اجراء التعداد السكاني "سببه سياسي وليس لأسباب فنية او اقتصادية، إذ ان القوى السياسية في العراق لم تتفق على أمور تتعلق بإجراء التعداد لغاية الان".

ولفت الى ان "اقليم كوردستان والقوى السياسية الكوردية لديها ملاحظات مهمة على هذا الامر، وبالاخص فيما يتعلق بالمناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم، وكذلك محافظة كركوك التي لم يتم حسم أمرها لغاية الان، والتغييرات التي حصلت بعد العام 2017 وسيطرة المكون العربي على مفاصل الحكم في كركوك".

يشار إلى أن الحكومات العراقية المتعاقبة سبق وان حددت عدة مواعيد لإجراء التعداد السكاني لكن يتم تأجيله كل مرة لأسباب تتعلق بتفاصيل فقرات استمارة التعداد، حيث ترى بعض الأطراف أن الاستمارة يجب أن تتضمن تفاصيلاً عن الانتماء القومي والمذهبي للعراقيين، فيما ترفض أطراف أخرى هذه الإضافات.

يشار إلى أنه في شهر تشرين الاول/ اكتوبر عام 2019 تم إشراك محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في التصويت على استقلال اقليم كوردستان عن العراق، وهو ما دفع رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي الى زج القوات الامنية الاتحادية في السيطرة على تلك المناطق وإخلائها من قوات البيشمركة.