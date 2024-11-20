وزير التخطيط الكوردستاني يعلن انتهاء المرحلة الاولى والثانية من التعداد بـ"نجاح"

شفق نيوز/ أعلن وزير التخطيط في اقليم كوردستان دارا رشيد، يوم الأربعاء، انتهاء المرحلة الأولى والثانية من التعداد العام للسكان بنجاح في مناطق ومدن الاقليم، مشيرا أن المشاكل التي تواجه التعداد قليلة جدا مقارنة بحجم العملية الكبير.

وقال رشيد في مؤتمر صحفي عقده في اربيل وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن عملية التعداد السكاني "مهمة جدا" لأنها تحدد نسمة السكان، و تساعد في تحديد نسبة إقليم كوردستان من الموازنة العامة للبلاد بشكل عادل، مؤكدا أن هذه العملية توفر بيانات "دقيقة جدا" حول عدد السكان.

وأضاف أن حظر التجوال بدأ في الساعة 12:00 صباحا، و يستمر لغاية يوم غد في الساعة 12:00 صباحا، حيث انه سيكون محدودا وليس كما كان في أيام وباء كورونا.