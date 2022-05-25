وزير التخطيط الكوردستاني: لدى حكومة الإقليم فرصة ذهبية للمستثمرين الأجانب

شفق نيوز/ ذكر وزير التخطيط في إقليم كوردستان دارا رشيد، يوم الأربعاء، أن لدى حكومة الإقليم فرصة ذهبية للمستثمرين الأجانب، مؤكداً أن الحكومة تسعى على خلق شراكة بين القطاع الخاص والعام في المشاريع الستراتيجية حتى يتمكن المستثمرون والشركات الأجنبية، وخاصة البريطانية منها، من العمل في هذا المجال.

وقال رشيد في كلمة له خلال مشاركته مؤتمر مجلس العمل العراقي البريطاني IBBC المنعقد في المملكة المتحدة، إن أبواب إقليم كوردستان مشرعة أمام المستثمرين الأجانب للعمل في قطاعات الاستثمار والصناعة والزراعة والصحة والمصارف والتعليم".

وأضاف أن حكومة إقليم كوردستان تريد وضع شاركة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع استراتيجية ضمن إطار ومبادئ التكامل حتى يتمكن المستثمرون والشركات الأجنبية وخاصة البريطانية من العمل في هذا المجال.

كما أشار الوزير إلى أن "الشركات والمستثمرين الأجانب لهم دور كبير في تنفيذ المشاريع وإعادة بناء إقليم كردستان"، مبينا أن 20 بالمئة من إعادة إعمار الإقليم تم من قبل الشركات الاجنبية.

ويعقد سنويا مؤتمر مجلس العمل العراقي البريطاني IBBC لتبادل المعلومات وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق والمملكة المتحدة وإقليم كوردستان، ويشارك في المؤتمر هذا العام وفد من حكومة الإقليم.