وزير التخطيط الكوردستاني: لا ينبغي تسييس التعداد الذي سيحسم حصة الاقليم من الموازنة

شفق نيوز/ شدد وزير التخطيط في حكومة إقليم كوردستان دارا رشيد، يوم الخميس، على ضرورة عدم تسييس التعداد السكاني المقرر اجراؤه في العراق كافة يومي 20 و21 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، معتبرا أن هذا التعداد سيحسم حصة الإقليم في الموازنة.

وقال رشيد في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "لا ينبغي تسييس التعداد السكاني، وأن يحفظ حقوق جميع المكونات الاخرى في العراق"، مردفا بالقول، إن "قرار مجلس الوزراء الاتحادية بشأن التعداد لم يكن وفق ما طالبنا به".

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