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وزير التجارة التركي يصل أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-25T16:24:25+0000
وزير التجارة التركي يصل أربيل

شفق نيوز/ وصل وزير التجارة التركي محمد موش، يوم السبت، إلى اربيل عاصمة إقليم كوردستان للمشاركة في الملتقى الاقتصادي التركي العراقي.

وكان في استقبال موش بمطار اربيل الدولي كل من كمال مسلم وزير التجارة بحكومة الإقليم وسفين دزيي مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة الاقليم.

وتاتي الزيارة، بحسب بيان لوزارة التجارة في حكومة الاقليم، بهدف المشاركة في الملتقى الاقتصادي التركي العراقي ولقاء المسؤولين في حكومة اقليم كردستان العراق.

ومن المقرر أن تنطلق أعمال الملتقى الاقتصادي التركي العراقي يوم غد الأحد في أربيل.

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