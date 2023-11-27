وزير البيشمركة يعود لممارسة عمله ويوجه رسالة للأطراف الكوردية

شفق نيوز/ عاد "شورش إسماعيل" لممارسة مهامه وزيراً للبيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، ودعا الأطراف الكوردية إلى التعاون.

وقال إسماعيل في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، في اربيل، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، "نريد من كل الأطراف في إقليم كوردستان مساعدتنا لتنظيم قواتنا في محاربة داعش أو أي خطر يداهم إقليم كوردستان".

وأكد إسماعيل الحاجة إلى "التعاون التام مع التحالف الدولي"، مشيراً إلى أن "البدء بعملية الإصلاح في البيشمركة بالتعاون مع الحزبين الرئيسيين في الإقليم (الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني)".

وكان "شورش إسماعيل" قد قاطع دوامه وزيراً لشؤون البيشمركة منذ أكثر من عام، وتولى وكيل وزارة البيشمركة مهام الوزير في غيابه.