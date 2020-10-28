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وزير البيشمركة يعلن موعد إفتتاح مركز التنسيق المشترك مع الجيش العراقي

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-28T09:23:03+0000
وزير البيشمركة يعلن موعد إفتتاح مركز التنسيق المشترك مع الجيش العراقي

شفق نيوز/ أعلن وزير البيشمركة شورش إسماعيل يوم الأربعاء افتتاح مركز تنسيق مشترك بين قوات البيشمركة، والجيش العراقي في بداية الشهر المقبل.

جاء ذلك خلال لقائه نائب القائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الميجر جنرال كيفن كوبسي، والوفد الرفيع المرافق له والذي يضم مستشارين عسكريين من التحالف.

وخلال الاجتماع الذي حضره ضباط برتب عليا في وزارة البيشمركة ناقشوا العلاقات بين الوزارة، ووزارة الدفاع العراقية، وكذلك تم بحث مسألة تشكيل مركز تنسيق مشترك بين قوات البيشمركة وقوات الجيش في المناطق التي تشهد فراغا امنيا.

واشار اسماعيل الى التقارب الحاصل بين وزارة البيشمركة، والدفاع العراقية، منوها الى انه من المقرر ان يتم في تاريخ 1 – 11 – 2020 فتح مركز التنسيق المشترك في اربيل وبعدها في بغداد والذي سيسهم في حفظ أمن واستقرار المنطقة.

من جهته اوضح كوبسي ان "العمل المشترك بين القوات في اطار التصدي للإرهاب والإرهابيين سيقربنا من تحقيق الانتصار، وسيكون عاملا مهما في كسر شوكة الارهاب في المنطقة".

ملف الاصلاح في وزارة البيشمركة كان محورا اخر من اللقاء حيث قال الوزير "قطعنا مرحلة جيدة في تنظيم وتنفيذ الفقرات المتعلقة بعملية الاصلاح، منوها الى ان دور مستشاري التحالف في التعاون والتنسيق مع فرق وزارة البيشمركة المنفذة لعملية الاصلاح محل تقدير واهتمام كبير بالنسبة لنا".

واشاد الميجر جنرال كيفن كوبسي بدرو وشجاعة قوات بيشمركة كوردستان في التصدي للإرهابيين والحفاظ على أمن المنطقة، قائلا ان "التحالف الدولي يرغب بتوصل قوات البيشمركة والجيش العراقي الى اتفاق نهائي وان يصبح هذا الاتفاق اساسا صحيحا في مواجهة المخاطر، مجددا تأكيد التحالف الدولي في مواصلة تقديم الدعم اللوجستي والعسكري لقوات البيشمركة والجيش العراقي.

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