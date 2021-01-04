وزير البيشمركة يعلن تطوراً بميزانية الوزارة.. وحداد: لا ضمان لتمرير الموازنة

شفق نيوز/ عبر وزير البيشمركة شورش إسماعيل، يوم الإثنين، عن تفاؤله بالاتفاق الخاص بضمان مستحقات الوزارة في الموازنة الاتحادية العراقية.

وقال إسماعيل، في مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس البرلمان العراقي بشير حداد، "ننظر بتفاؤل الى مشروع الموازنة الاتحادية لان ورد فيه مستحقات البيشمركة وتم زيادتها أيضا لان البيشمركة جزء من منظومة الدفاع العراقية".

بدروه قال حداد "مشكلتنا بخصوص الموازنة ليست مع الحكومة العراقية وانما مع الأطراف السياسية في مجلس النواب ونحن بحاجة الى مباحثات أكثر معهم لتمرير هذه القوانين".

وأضاف "حاليا تجري الاستعدادات لذهاب وفد سياسي كوردستاني الى بغداد لإجراء المباحثات مع الأطراف السياسية"، كما أكد "لاتوجد ضمانات لتمرير قانون الموازنة ولكن نحن كاطراف كوردية سنبذل كل جهودنا لتمرير هذا القانون وحكومة الاقليم اعلنت منذ عام 2019 التزامها كافة".

وفي محور آخر قال وزير البيشمركة "نحاول تعزيز دور مراكز التنسيق بين بغداد واربيل لاننا على يقين ان هناك العديد من المشاكل السياسية والامنية لم تكن لتحدث اذا كان هناك تواجد لقوات البيشمركة وايضا هناك مناطق تتعرض لعمليات التعريب وان عودة البيشمركة في صالح العملية السياسية وايضا في صالح العرب الاصلاء في المنطقة وايضا التركمان وجميع المكونات".