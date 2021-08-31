وزير البيشمركة يعلن التوصل لإتفاق نهائي مع الدفاع لنشر قوات مشتركة بمناطق النزاع

شفق نيوز/ أعلن وزير البيشمركة شورش إسماعيل يوم الثلاثاء توصل الوزارة إلى اتفاق مع وزارة الدفاع العراقية إلى اتفاق نهائي يفضي لإعادة الاستقرار إلى المناطق الكوردستانية خارج حدود الإقليم.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم العقيد تاد بورس رئيس المستشارين العسكريين للتحالف الدولي في إقليم كوردستان، والوفد المرافق له، وفقا لبيان صادر عن وزارة البيشمركة.

ونقل البيان عن الوزير قوله إنه لغرض إستعادة الهدوء والإستقرار في المناطق الكوردستانية خارج الإقليم والقضاء على الإرهابيين، وإبعادهم عن تلك المناطق توصلنا مع الجيش العراقي ووزارة الدفاع العراقية إلى اتفاق نهائي لنشر لواءين مشتركين.

وأضاف الوزير "قريبا سننتهي من التحضيرات لتحديد دور ومهام اللواءين".

هذا وكان وفد عسكري رفيع من وزارة الدفاع العراقية قد عقد في 12 من شهر آب الجاري اجتماعا مع وفد من وزارة البيشمركة في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان بحضور للتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش في العراق وسوريا بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

وحصلت موافقة مبدئية في ذلك الاجتماع على تشكيل لواءين مشتركين من قوات البيشمركة والجيش العراقي في مناطق التماس بين الجانبين.